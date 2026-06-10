UZH: nonostante plagio Nina Fehr Düsel conserva dottorato

Keystone-SDA

La consigliera nazionale dell'UDC Nina Fehr Düsel ha parzialmente plagiato il suo lavoro di dottorato in diritto, consegnato nel 2017. Lo ha stabilito l'Università di Zurigo (UZH) che le ha però concesso di mantenere il suo titolo.

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(Keystone-ATS) Una perizia esterna ha stabilito che 17 parti di testo rappresentano plagi (copie non dichiarate di altri lavori), si legge in una nota odierna dell’ateneo. La verifica si è svolta in seguito a una denuncia anonima di plagio presentata nel 2023, quando la giurista venne eletta in Parlamento.

L’assemblea di facoltà ha valutato se i passaggi in questione, in termini di volume, qualità, distribuzione, collocazione e rilevanza ai fini del contributo scientifico originale, raggiungessero la soglia necessaria per la revoca del titolo. In questo senso il verdetto è stato negativo, nonostante la colpa di Fehr Düsel sia stata valutata come “medio-grave”.

La facoltà di diritto aggiunge di aver intrapreso in seguito diversi passi per migliorare la garanzia di qualità. Tra questi figurano una nuova definizione del concetto di plagio nel regolamento di dottorato, un accompagnamento più attento da parte, in linea di massima, di due relatori, la discussione pubblica della tesi davanti a una commissione, nonché una maggiore sensibilizzazione alle norme di citazione.

Tre anni fa la politica democentrista aveva scritto sul suo sito internet che “la mia tesi non è un plagio, bensì un lavoro scientifico al quale ho lavorato per sei anni parallelamente alla mia attività professionale”.

Oggi invece sullo stesso portale Fehr Düsel ha ammesso di aver sbagliato a indicare alcune fonti e di essere stata “troppo generosa” nelle citazioni. Ha pure indicato di aver omesso le fonti di alcuni paragrafi in quanto riteneva che si trattasse di elementi ampiamente noti nel settore del diritto assicurativo.