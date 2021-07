Vaccini: UFSP fa pubblicità con le torte

Per aumentare la popolarità dei vaccini anti-coronavirus in Svizzera, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si è dato alla pasticceria. KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

Per aumentare la popolarità dei vaccini anti-coronavirus in Svizzera, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) servirà domani delle torte sulla Piazza federale a Berna. In un apposito camion sarà poi possibile farsi vaccinare spontaneamente.

La campagna procede bene, ha sottolineato oggi l'UFSP via Twitter. Due terzi delle persone con più di 16 anni hanno ricevuto almeno una dose: "Festeggiamo domani alle 13:30 con delle torte sulla Piazza federale", si legge ancora.