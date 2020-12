Vaccino anti-Covid: Janssen-Cilag chiede omologazione a Swissmedic

Quarta domanda a Swissemedic KEYSTONE/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND sda-ats

Janssen-Cilag, società del gruppo Johnson & Johnson, ha presentato la settimana scorsa una domanda di omologazione di un vaccino contro il Covid-19 a Swissmedic. Si tratta della quarta azienda a compiere un passo in questo senso.

L'autorità elvetica di controllo dei medicinali sta esaminando con la massima celerità anche questa richiesta, presentata quasi contemporaneamente anche in Europa e in Canada, indica in una nota diffusa in serata. Nella procedura di rolling review, le aziende non devono attendere che tutti i documenti necessari siano disponibili, ma possono presentare i risultati degli studi in corso non appena li hanno a disposizione.

In questo modo Swissmedic potrebbe essere in grado di prendere in anticipo una decisione su una prima omologazione, in modo che la popolazione svizzera possa disporre rapidamente di vaccini sicuri, efficaci e qualitativamente ineccepibili, precisa l'autorità.

Nel caso in questione si tratta di un potenziale vaccino vettoriale ricombinante basato su un adenovirus umano, precisa la nota, aggiungendo che i virus vettoriali stimolano la produzione di anticorpi contro il nuovo coronavirus nelle cellule immunitarie umane.