Val Kilmer resuscitato con l’IA, sarà nel film As Deep as the Grave

Keystone-SDA

Val Kilmer torna in vita grazie all'intelligenza artificiale. L'attore di Top Gun è morto l'anno scorso a 65 anni per una polmonite ma conviveva da anni con un cancro alla gola.

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(Keystone-ATS) La casa di produzione indipendente First Line Films ha annunciato che Kilmer si è unito virtualmente al cast di ‘As Deep as the Grave’.

L’attore era stato ingaggiato prima della morte, ma a causa della sua malattia non aveva potuto girare neanche una scena. Avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Padre Fintan, un prete cattolico nativo americano.

I figli dell’attore Mercedes e Jack hanno dato il permesso all’uso dell’IA. “Mio padre ha sempre visto le tecnologie emergenti con ottimismo, come uno strumento per espandere le possibilità della narrazione. Questo spirito è qualcosa che stiamo tutti onorando all’interno di questo film specifico, di cui era una parte integrante”, ha commentato la figlia.

Dopo la diagnosi di cancro nel 2014, Kilmer si era sottoposto a due tracheotomie e dopo aver perso la voce si rivolse a una società di software IA per ricrearla. Non a caso, nella sua ultima apparizione cinematografica, ‘Top Gun Maverick’ (2022) la sua voce fu ricreata digitalmente. L’utilizzo dell’IA nelle produzioni cinematografiche è piuttosto controverso.

L’anno scorso era stata presentata Tilly Norwood, la prima attrice creata con intelligenza artificiale, ed immediata è stata la condanna da parte del sindacato degli attori, Sag-Aftra. Il caso di Kilmer è parò diverso perché c’è stato il consenso da parte dei suoi eredi.