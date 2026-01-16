The Swiss voice in the world since 1935
Valanga in Vallese, un morto e due feriti

Una valanga staccatasi ieri in Vallese ha ucciso uno sciescursionista svizzero di 42 anni. Altre due persone sono rimaste ferite, hanno comunicato oggi la polizia cantonale e la procura.

(Keystone-ATS) Attorno alle 12:15 un gruppo di quattro sciescursionisti si trovava in zona Pointe de Chemo, sul territorio del comune di Chamoson (VS). Durante la discesa dalla parete est, a una quota di circa 2500 metri, una valanga si è staccata trascinando verso valle tre persone.

La quarta persona del gruppo ha lanciato l’allarme e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, anche con l’aiuto di due elicotteri di Air-Glaciers. Due persone sono state rapidamente individuate e liberate dalla neve.

Un 42enne è morto ancora sul posto nonostante le cure, mentre un uomo di 41 anni è stato portato all’Inselspital di Berna con l’elicottero. Una 53enne si trovava dal canto suo già fuori dalla massa nevosa. Per lei si è reso necessario un ricovero all’ospedale di Sion. Tutti gli interessati sono cittadini svizzeri. Un’indagine è stata aperta.

