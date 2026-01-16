The Swiss voice in the world since 1935
Valanghe in Vallese, tre morti e un ferito

Una valanga staccatasi ieri in Vallese ha ucciso due sciescursionisti svizzeri di 42 e 41 anni, entrambi della polizia cantonale. Un'altra persona è rimasta ferita, hanno comunicato oggi la polizia cantonale e la procura. Un'altra slavina ha fatto una vittima a Thyon.

2 minuti

(Keystone-ATS) Ieri, attorno alle 12:15, un gruppo di quattro sciescursionisti si trovava in zona Pointe de Chemo, sul territorio del comune di Chamoson. Durante la discesa dalla parete est, a una quota di circa 2500 metri, una valanga si è staccata trascinando verso valle tre persone.

La quarta persona del gruppo ha lanciato l’allarme e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, anche con l’aiuto di due elicotteri della compagnia di elitrasporto e soccorso vallesana Air-Glaciers. Due persone sono state rapidamente individuate e liberate dalla neve.

Un 42enne è morto ancora sul posto nonostante le cure, mentre un uomo di 41 anni è stato portato all’Inselspital di Berna con l’elicottero. A causa delle gravi ferite riportate è però spirato oggi presso il nosocomio. Entrambi facevano parte della polizia cantonale vallesana, ha indicato a Keystone-ATS quest’ultima, confermando quanto indicato dal quotidiano locale Nouvelliste e dall’emittente radiofonica Rhône FM.

Una 53enne si trovava dal canto suo già fuori dalla massa nevosa. Per lei si è reso necessario un ricovero all’ospedale di Sion. Tutti gli interessati sono cittadini svizzeri. Un’indagine è stata aperta.

Altra valanga a Thyon

La polizia vallesana ha pure reso noto nel tardo pomeriggio che l’altro ieri verso le 12.30 si è staccata un’altra valanga nel comprensorio di Thyon, in una zona fuori dalle piste, a circa 2300 metri di altitudine, al confine tra i comuni di Vex e Hérémence. Un francese di 42 anni, trasportato all’ospedale di Sion, è morto ieri a causa delle ferite riportate. Il Ministero pubblico ha avviato un’indagine.

