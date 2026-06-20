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Valle Aosta: ultraleggero precipita, tre svizzeri feriti

Keystone-SDA

Un aereo ultraleggero è precipitato stamattina al suolo nella zona del rifugio Frassati, sopra Saint-Rhemy-En Bosses, in Valle d'Aosta. Tre svizzeri che erano a bordo sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all'ospedale Parini di Aosta.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I tre erano diretti all’aeroporto di Annemasse (Francia). Due sono ricoverati nel reparto di rianimazione con prognosi riservata, il terzo in medicina di urgenza con 30 giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino valdostano, della guardia di finanza e del 118, oltre ai vigili del fuoco.

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