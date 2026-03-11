Vallese lancia offerta, con due notti in hotel il treno è gratis

Keystone-SDA

Il Vallese vuole rendere il turismo più ecologico e per farlo lancia il Mobility Ticket, un biglietto gratuito di andata e ritorno in treno per i turisti residenti in Svizzera che trascorreranno almeno due notti in un hotel del cantone.

(Keystone-ATS) L’iniziativa, presentata oggi in conferenza stampa a Briga, è frutto della collaborazione con Alliance SwissPass e durerà dal primo maggio al 31 ottobre. “Con questo progetto pilota per la Svizzera il Vallese vuole impegnarsi per un turismo più sostenibile, offrendo soluzioni concrete”, ha sottolineato Damian Constantin, direttore dell’ente turistico Valais Wallis Promotion.

L’offerta punta a incentivare l’uso del trasporto pubblico per le vacanze, riducendo l’impronta ecologica. “I nostri ospiti cercano offerte coerenti che uniscano comfort e responsabilità”, ha sostenuto Pierre-Antoine Dubuis, direttore dell’Hotel Vatel a Martigny. “Mobility Ticket ci permette di dare una risposta concreta, rafforzando al contempo l’attrattiva della nostra struttura.”

I partner coinvolti copriranno i costi di sviluppo e comunicazione, mentre gli alberghi partecipanti verseranno un contributo forfettario di 6,85 franchi per ospite e per arrivo, senza scaricarlo sul cliente. Al termine della fase test, l’Università di San Gallo e la HES-SO Valais-Wallis – la scuola universitaria professionale vallesana – analizzeranno il potenziale dell’iniziativa nel medio e lungo periodo.

Il Vallese si sta impegnando su più fronti per favorire l’arrivo degli ospiti con i mezzi pubblici e allentare in tal modo la tensione sul fronte della viabilità. Non più tardi di ieri è stata infatti presentata un’altra iniziativa che lo interessa, i cinque giorni di trasferimenti gratuiti in treno o bus verso i comprensori sciistici per chi nel 2026/2027 possiederà il Magic Pass, l’abbonamento stagionale che dà accesso alle piste di molte località alpine.