Carino ma invasivo: il procione approda nella Svizzera nord-occidentale

I procioni sono abili arrampicatori e per questo amano costruire il loro nido nei sottotetti Keystone / Georgios Kefalas

Allevatori e allevatrici hanno originariamente importato i procioni in Europa dal Nord America. Questi mammiferi sono poi arrivati in Svizzera passando per la Germania e, a quanto pare, qui si sentono a casa. Tuttavia, rappresentano una minaccia per le specie animali autoctone.

Nei cartoni animati e nei fumetti, i procioni sono solitamente dei personaggi dediti al furto. Questo è dovuto al loro muso: i colori della pelliccia intorno agli occhi ricordano la maschera di un rapinatore di banche.

Questi animali, noti anche come orsetti lavatori, possono sembrare carini, ma in natura possono causare molti danni, come spiega Holger Stockhaus dell’Ufficio foreste e fauna selvatica di Basilea: “Il procione si nutre di uccelli, piccoli mammiferi e rettili. Può anche trasmettere malattie pericolose come la tenia e la rabbia”.

Un abile e pericoloso tuttofare

Il procione è incredibilmente abile. Può arrampicarsi, nuotare e persino aprire porte e finestre per cercare cibo nelle case. “Può essere piuttosto puzzolente, visto che spesso si sistema nelle latrine”, dice Stockhaus.

La legge federale sulla caccia stabilisce che i Cantoni devono ridurre la popolazione di procioni. In altre parole, gli animali devono essere cacciati, catturati e uccisi.

Come riconoscere un procione? – Dalla pelliccia: il suo muso assomiglia alla maschera di un rapinatore di banche. – Dall’andatura: i procioni hanno un’andatura particolare e un dorso arrotondato. – Dalle dimensioni: sono simili a quelle di un gatto domestico.

In seguito a un avvistamento nel villaggio di Seltisberg, nel Cantone di Basilea Campagna, alla sera il guardiacaccia Thomas Schöpfer si mette alla ricerca di tracce di procioni. “Uso una telecamera termica per cercare nei fienili, negli ingressi delle case e soprattutto sui tetti”, dice. Schöpfer colloca poi delle trappole o, in rari casi, spara direttamente ai procioni.

Finora solo pochi avvistamenti

È ancora possibile rallentare la diffusione del procione. “Non lasciamogli mettere radici”, avverte Schöpfer. “Se riusciamo a catturare o uccidere tutti i procioni ora, non diventeranno una piaga”.

La carta seguente mostra le regioni in Svizzera (Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia) dove sono stati avvistati dei procioni:

Questi animali pelosi, appena più grandi di un gatto, sono originari del Nord America. Da lì gli allevatori e le allevatrici li hanno importati in Europa.

A un certo punto, alcuni animali sono probabilmente fuggiti dagli stabilimenti di fabbricazione di pellicce e sono giunti in Svizzera attraverso la Germania. Finora i procioni sono stati avvistati soprattutto nei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia, ma non si può escludere che siano più diffusi.

Nel bosco è difficile scorgere dei procioni. Gli animali si nascondono sugli alberi, soprattutto durante il giorno. Keystone / Georgios Kefalas

“Sono semplicemente più appariscenti nelle aree urbane. Nei boschi possono invece nascondersi bene”, spiega Holger Stockhaus. È quindi importante che gli animali non possano accedere troppo facilmente a fonti di cibo nelle zone urbane.

Il cibo per cani e gatti non deve essere lasciato nei giardini e sui balconi. E i sacchi della spazzatura dovrebbero essere lasciati per strada solo per il minor tempo possibile.

Come si può fermare la diffusione? – Segnalare tutti gli avvistamenti alla polizia o alle autorità venatorie, anche se non si è sicuri. – Non dare mai loro da mangiare, nemmeno indirettamente, lasciando all’aperto del cibo per cani o gatti. – Coprire il compost in giardino o sul balcone

Chiunque avvisti un procione dovrebbe segnalarlo alla polizia o all’autorità venatoria competente. Avvicinarsi o addirittura dargli da mangiare può essere pericoloso.

