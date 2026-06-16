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Come fare di Swissinfo la vostra fonte attendibile su Google 

Una persona che guarda un tablet
Ora potete impostare Swissinfo come la vostra fonte di notizie preferita. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Una nuova funzionalità di Google vi permette di riprendere il controllo delle vostre notizie. Scoprite come far diventare Swissinfo una fonte preferita.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

Mi occupo di temi legati al clima e alla sostenibilità con un approccio basato sui dati. Formato come giornalista ma attivo come data scientist, unisco narrazione e analisi per far emergere i fatti dietro la transizione ecologica della Svizzera. A SWI swissinfo.ch mi concentro su come il cambiamento climatico influisce sulla vita quotidiana e su quali soluzioni possono fare la differenza.

Google ora permette di dare la priorità alle fonti di notizie ritenute più affidabili nei risultati delle ricerche e nei riassunti generati dall’intelligenza artificiale. Per chi apprezza il giornalismo indipendente e multilingue sulla Svizzera e il suo ruolo nel mondo, questa è un’opportunità per garantire che i contenuti di Swissinfo vi raggiungano per primi.  

Potete aggiungere facilmente Swissinfo come fonte preferita utilizzando questo link diretto.Collegamento esterno 

Una volta effettuata la selezione, vedrete un maggior numero di nostri approfondimenti nelle pagine di Google e nei vostri feed di notizie. 

Perché è importante

In un panorama digitale dominato da algoritmi che spesso privilegiano l’interazione a scapito della profondità, la missione di Swissinfo – fornire un giornalismo affidabile e ricco di contesto sulla Svizzera e il suo ruolo nel mondo – può a volte perdersi nel rumore di fondo. Aggiungendoci come fonte preferita, non state solo personalizzando il vostro flusso di notizie, ma sostenete anche un giornalismo indipendente che fa da ponte tra lingue, culture e confini. 

La funzione è semplice ma significativa. Restituisce parte del controllo a voi, che ci leggete, garantendo che le prospettive a cui tenete non vengano soffocate dalle voci più forti o sensazionalistiche. Per Swissinfo, significa che i nostri articoli su geopolitica, democrazia svizzera, scienza e altro ancora possono raggiungere chi può trarne beneficio. 

L’ecosistema online è in continua evoluzione, così come il posto che il giornalismo occupa al suo interno. Per ora, una cosa è chiara: se desiderate vedere più spesso i contenuti indipendenti e multilingue di Swissinfo, aggiungerci come fonte preferita su GoogleCollegamento esterno è il modo più diretto per farlo. 

Articolo a cura di Veronica DeVore/ts

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