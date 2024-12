L’uso illegale di app per spiare i propri cari è in aumento in Svizzera

L'uso privato di spyware per spiare amici e parenti è in aumento in Svizzera, secondo uno studio di SRF e della rivista online Republik. Keystone/DPA/Fernando Gutierrez-Juarez

Molte persone in Svizzera utilizzano i cosiddetti "stalkerware" per tenere sotto controllo in modo discreto i propri cari, in particolare i partner sentimentali o gli ex. Installato per lo più sui telefoni, questo software spia permette di seguire le conversazioni, gli spostamenti e le attività online delle vittime senza il loro consenso... e in modo illegale.

6 minuti

Kilian Küttel, Stefanie Hasler, Nadine Woodtli, Nina Blaser, Julien Furrer, SRF et RTS Altre lingue: 2 Deutsch de Geliebt, getracked, gestalked: Wie Schweizerinnen und Schweizer ihre Liebsten überwachen Di più Geliebt, getracked, gestalked: Wie Schweizerinnen und Schweizer ihre Liebsten überwachen

Français fr L’usage illégal de logiciels espions pour épier ses proches se répand en Suisse originale Di più L’usage illégal de logiciels espions pour épier ses proches se répand en Suisse

Secondo un’indagine di SRF e della rivista online RepublikCollegamento esterno, l’applicazione Mspy, che sostiene di essere uno strumento di controllo parentale, viene utilizzata illegalmente per spiare le persone vicine, compresi gli attuali e gli ex partner.

I dati interni di Mspy, pubblicati dall’hacker svizzera Maia Arson Crimew, rivelano che circa 2’500 persone con un legame con la Svizzera hanno contattato il servizio clienti di Mspy. Si tratta di persone che hanno un indirizzo e-mail che termina con “.ch” o che sono state identificate come residenti in Svizzera.

Non è possibile dedurre da questi dati il numero esatto di utenti del software in Svizzera. Da un lato, alcune persone potrebbero aver contattato Mspy senza aver utilizzato il servizio. Dall’altro, alcuni utenti potrebbero non aver contattato il servizio clienti. Esistono anche altri stalkerware disponibili sul mercato.

Un’ampia varietà di profili-cliente

I profili degli stalker identificati da SRF e dalla rivista Republik variano molto. Le e-mail del servizio clienti mostrano, ad esempio, che un medico e insegnante di Zurigo vuole riavere i suoi soldi perché non ha più bisogno del suo abbonamento a Mspy. È difficile sapere quale uso preciso abbia fatto l’uomo di questa applicazione, ma è probabile che l’abbia usata.

I documenti rivelano anche che i dipendenti federali scrivono a Mspy perché vogliono usare l’applicazione di sorveglianza privatamente.

Persino un ex capo di una forza di polizia regionale si trova nelle e-mail del servizio clienti. Utilizzava l’applicazione per i propri scopi. Si è lamentato con il servizio clienti: “Il prodotto non ha soddisfatto le nostre aspettative”.

In un altro esempio, un uomo del Canton Lucerna ha chiesto se Mspy potesse essere scaricato su un nuovo telefono cellulare, che poi voleva “regalare”.

Quali sono le precauzioni da prendere?

Il primo consiglio è quello di diffidare dei telefoni non più nuovi e “sigillati”, ad esempio i telefoni aziendali condivisi tra colleghi, i “regali” che non sono nella confezione originale o i cellulari di seconda mano. Nei casi sopra citati è consigliato effettuare sempre un reset totale.

Prestate poi attenzione ai “segnali”. Un telefono che si surriscalda o una minore durata della batteria potrebbero indicare la presenza di spyware. Ma per Hannes Spichiger, docente di informatica forense presso l’Università di Scienze Applicate di Lucerna, questi segnali non sono un’indicazione affidabile di stalkerware.

Per l’esperto, i sospetti aumentano se la stessa persona continua a comparire in luoghi inaspettati della nostra vita quotidiana, e senza motivo. Lo stesso vale se qualcuno vicino a noi sa cose che non dovrebbe sapere.

L’esperto cita due scenari in cui l’infiltrazione nel proprio cellulare diventa quasi certa: la connessione di dispositivi sconosciuti agli account personali o l’attivazione della luce della fotocamera senza aver aperto l’applicazione stessa.

Una pratica illegale

L’utilizzo di questo tipo di software senza consenso è illegale. E le conseguenze possono essere gravi.

Secondo Monika Simmler, docente di diritto penale presso l’Università di San Gallo, in casi estremi si rischiano fino a quattro anni e mezzo di reclusione.

Il motivo: chi utilizza un software di tracciamento contro la volontà altrui, estrae dati e decifra una password o un codice del telefono cellulare può commettere diversi reati.

“Non appena si supera una barriera di accesso”, cioè si utilizza una password rubata, “ci si rende passibili di pena”, spiega la professoressa.

E il controllo parentale?

Sebbene Mspy affermi di essere una “applicazione di controllo parentale totalmente legale”, i limiti possono essere superati anche quando si tratta di monitorare i propri figli.

In effetti, tale monitoraggio è consentito, poiché nella maggior parte dei casi i minori non possono denunciare i propri genitori.

“Ma le cose sono diverse per i giovani che sono già legalmente in grado di giudicare ciò che è accaduto”, spiega Monika Simmler. Secondo la legge svizzera, la capacità di discernimento di un minore non è strettamente limitata dall’età, ma è sempre relativa.

È quindi ipotizzabile che, grazie a una precoce capacità di discernimento, un minore possa sporgere denuncia contro i propri genitori per atti di pirateria.

L’esperimento SRF SRF ha provato l’esperimento Mspy. Una giornalista – che ha acconsentito – ha accettato di essere seguita dai suoi colleghi durante le vacanze. Questi ultimi hanno potuto leggere facilmente i suoi messaggi di testo e di WhatsApp e scoprire la sua esatta posizione in tempo quasi reale. Allo stesso tempo, molte delle funzioni pubblicizzate da Mspy non funzionavano. Le foto presenti nella libreria non potevano essere consultate. Né le foto inviate o ricevute. La fotocamera o il microfono del cellulare non potevano essere attivati a distanza, anche se era stato stipulato un servizio aggiuntivo e più costoso con Mspy. Sono stati i giornalisti e giornaliste di SRF a non aver impostato tutto correttamente o è a causa dell’applicazione stessa? È difficile dirlo. Tuttavia, nei messaggi dell’assistenza clienti di Mspy, molti clienti lamentano che l’applicazione non funzionava come promesso. Resta il fatto che l’intrusione nella vita privata della giornalista SRF è stata enorme.

Silenzio radio da parte di Mspy Che cosa ha da dire Mspy sull’accusa di offrire un servizio vietato in Svizzera? E che dire del fatto che l’azienda ammette consapevolmente che il suo prodotto è utilizzato illegalmente e che il suo modello di business consiste nello spiare gli adulti piuttosto che monitorare i bambini? Nessuna risposta. Né l’ufficio stampa di Mspy né Brainstack, l’azienda che sta dietro al software spia, hanno risposto alle domande di SRF.

Contenuto esterno

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz