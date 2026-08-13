L’eclissi solare suscita entusiasmo in tutta la Svizzera
Mercoledì sera, anche dalla Svizzera è stato possibile osservare un raro spettacolo celeste. Un folto pubblico ha assistito alla più grande eclissi solare dal 1999.
Al culmine del fenomeno, circa il 91-93% del Sole è stato oscurato dalla Luna. Poco dopo, l’astro è scomparso sotto l’orizzonte.
Un’eclissi solare totale è stata visibile in alcune zone di Islanda, Groenlandia, Spagna e Portogallo. Chi si è perso lo spettacolo non dovrà attendere troppo a lungo: il 2 agosto 2027 un’altra eclissi solare totale sarà visibile nel sud della Spagna.
Per assistere a questo fenomeno in Svizzera bisognerà però attendere molto più a lungo: fino al 3 settembre 2081. Un’eclissi solare parziale sarà tuttavia visibile già l’anno prossimo.
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