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L’eclissi solare suscita entusiasmo in tutta la Svizzera

Mercoledì sera, anche dalla Svizzera è stato possibile osservare un raro spettacolo celeste. Un folto pubblico ha assistito alla più grande eclissi solare dal 1999.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

Al culmine del fenomeno, circa il 91-93% del Sole è stato oscurato dalla Luna. Poco dopo, l’astro è scomparso sotto l’orizzonte.

Un’eclissi solare totale è stata visibile in alcune zone di Islanda, Groenlandia, Spagna e Portogallo. Chi si è perso lo spettacolo non dovrà attendere troppo a lungo: il 2 agosto 2027 un’altra eclissi solare totale sarà visibile nel sud della Spagna.

Per assistere a questo fenomeno in Svizzera bisognerà però attendere molto più a lungo: fino al 3 settembre 2081. Un’eclissi solare parziale sarà tuttavia visibile già l’anno prossimo.

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