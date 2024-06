Due persone sempre disperse dopo le inondazioni in Mesolcina

La colata detritica ha completamente distrutto tre case. Keystone / Michael Buholzer

I servizi di soccorso hanno ripreso lunedì mattina le ricerche dei due coniugi dispersi dopo l'alluvione che si è abbattuta venerdì sera sulla valle del Grigioni italiano. Domenica è stato ritrovato senza vita un uomo di 83 anni.

La colata di detriti che ha colpito Sorte, frazione di Lostallo, ha fatto una vittima. Il corpo senza vita di un uomo di 83 anni è stato ritrovato nel fiume tra Grono e Roveredo, circa 8 chilometri a sud del luogo del dramma. L’uomo era il compagno della donna di 70 anni che era stata salvata sabato mattina. Ricoverata in ospedale, quest’ultima ha potuto lasciare il reparto di terapia intensiva.

Intanto, dopo essere state interrotte durante la notte, le operazioni di ricerca sono riprese lunedì mattina. All’appello mancano ancora due coniugi.

Le probabilità di ritrovarli in vita sono però molto basse, ha ammesso domenica nel corso di una conferenza stampa il responsabile delle operazioni della polizia cantonale grigionese William Kloter.

Problemi al traffico

Nella serata di domenica, la strada cantonale è stata parzialmente riaperta, ma solo per le persone residenti e per poter effettuare consegne, non per il traffico di transito. Resta invece chiusa l’autostrada A13, che conduce al San Bernardino. Un tratto di questa strada è crollato e l’asse che durante i picchi di traffico sgrava un po’ il San Gottardo potrebbe restare chiuso a lungo.

Presente alla conferenza stampa di domenica in segno di solidarietà, il consigliere federale ticinese Ignazio Cassis ha indicato che il Dipartimento dei trasporti diretto dal suo collega Albert Rösti è all’opera per risolvere i problemi di viabilità.

Secondo il vicedirettore dell’Ufficio federale delle strade Guido Biaggi, intervistato dalla Radiotelevisione svizzera SRF, per una riapertura parziale dell’autostrada ci vorranno almeno tre o quattro settimane. “È uno scenario realistico, purché le condizioni dell’acqua lo consentano – ha spiegato Biaggi. Siamo in fase di studio, ma possiamo immaginare un’apertura temporanea”.

Il trasporto pubblico attraverso la Mesolcina ha invece potuto essere ripristinato lunedì mattina. Tuttavia, secondo le autorità grigionesi e le informazioni delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), si devono prevedere servizi irregolari e ritardi.

Le FFS stanno valutando se potenziare le capacità sull’asse nord-sud. In vista delle vacanze estive, a causa dei danni all’A13, alcuni turisti potrebbero ripiegare sul treno.

Nel servizio del TG la testimonianza di una sopravvissuta:

Allagate 35 abitazioni

Stando a un primo bilancio stilato domenica dal sindaco di Lostallo Nicola Giudicetti, l’alluvione di venerdì sera ha causato l’allagamento di 35 abitazioni, sei delle quali sono inagibili e tre completamente distrutte, così come due grotti. Sono inoltre stati danneggiati diversi chilometri di strada e il depuratore, che dovrà essere completamente risanato.

Le inondazioni hanno anche causato alcuni danni a diverse centrali idroelettriche, che hanno dovuto essere messe fuori servizio.

La Axpo ne ha disattivate sei, per effettuare delle verifiche. Tutte le sei centrali e le relative dighe – ha comunicato lunedì l’azienda – “sono attualmente in condizioni di sicurezza e tre di esse pronte per l’esercizio; saranno rimesse in funzione al momento opportuno e in consultazione con le autorità”.