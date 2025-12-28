Varsavia: in due anni fortificazioni anti-drone, spesa da 2 mld

The Swiss voice in the world since 1935
La Polonia prevede di completare entro due anni una nuova serie di fortificazioni anti-drone lungo i propri confini orientali. Una scelta motivata dalle massicce incursioni di velivoli senza pilota russi nello spazio aereo polacco.

(Keystone-ATS) Lo spiega al Guardian il viceministro della Difesa di Varsavia, Cezary Tomczyk.

“Prevediamo di avere le prime funzionalità del sistema tra circa sei mesi, forse anche prima. Il completamento dell’intero sistema richiederà 24 mesi”, ha dichiarato Tomczyk affermando che i nuovi sistemi di difesa aerea saranno integrati in una linea di protezione più vecchia costruita dieci anni fa. Nelle fortificazioni saranno coinvolti diversi livelli di difesa, tra cui mitragliatrici, cannoni, missili e sistemi di disturbo dei droni.

“Alcuni di questi sono destinati esclusivamente a condizioni estreme o di guerra. Ad esempio, queste mitragliatrici a canne multiple sono difficili da usare in tempo di pace”, ha affermato. Tomczyk ha spiegato che il progetto costerà più di 2 miliardi di euro e sarà finanziato principalmente con fondi europei del programma di prestiti per la difesa Safe (Security Action for Europe).

