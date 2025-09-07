The Swiss voice in the world since 1935

Vaticano: papa ha proclamato santi Acutis e Frassati

Carlo Acutis, adolescente italiano appassionato di internet morto nel 2006 all'età di 15 anni e soprannominato il ciberapostolo, è stato canonizzato oggi da papa Leone XIV in Vaticano, diventando così il primo millennial dichiarato santo.

1 minuto

(Keystone-ATS) All’inizio di una messa solenne, il papa americano ha pronunciato la formula in latino che sancisce la canonizzazione di Acutis e dello studente laico Pier Giorgio Frassati (1901-1925), accolta dagli applausi di migliaia di fedeli riuniti in piazza San Pietro, come ha constatato l’agenzia di stampa France-Presse (Afp) sul posto.

La formula ufficiale in italiano corrisponde al testo seguente: “I beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis li iscriviamo nell’albo dei santi stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i santi”. Sono dunque state portate le loro reliquie all’altare.

“Pier Giorgio e Carlo hanno vissuto questo amore per Gesù Cristo soprattutto nell’eucaristia ma anche nei poveri, nei fratelli e nelle sorelle”, ha detto papa Leone.

I fedeli arrivati in Piazza San Pietro per assistere alla liturgia di canonizzazione sono quasi 70’000. L’afflusso è ancora in corso e si sta svolgendo in modo regolare, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa italiana Ansa dalla Questura di Roma.

