Vaticano: papa riceverà associazione pro Lgbtq e donne preti

Alcuni rappresentanti di Noi siamo Chiesa parteciperanno al Giubileo delle équipe sinodali in Vaticano alla fine di ottobre.

(Keystone-ATS) Si tratta di una novità assoluta, considerato che il movimento internazionale è in polemica con la Santa Sede su tanti temi, dalla questione delle comunità Lgbtq (acronimo di lesbiche, gay, bisessuali e transgender e queer) all’ordinazione delle donne, dal matrimonio dei sacerdoti alle riforme economiche.

Il movimento è stato invitato in Vaticano dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, dal 24 al 26 ottobre. I partecipanti attraverseranno la Porta Santa e “incontreranno anche papa Leone XIV”, riferisce il portale di informazione del Vaticano.

Intanto il prossimo 6 settembre avrà luogo il pellegrinaggio giubilare, inserito nel Calendario generale ufficiale del Giubileo, dei cristiani Lgbtq e dei loro familiari organizzato dalla Tenda di Gionata, associazione che promuove da anni la pastorale per le persone omosessuali. Attraverseranno la Porta Santa della Basilica di San Pietro.

Questo pellegrinaggio alla Porta Santa sarà preceduto da una veglia di preghiera venerdì 5 settembre nella Chiesa del Gesù di Roma e da una messa sabato 6 settembre, sempre nella Chiesa del Gesù.

Per questo evento giubilare non è al momento previsto uno specifico incontro con papa Leone che tuttavia non è neanche escluso.

