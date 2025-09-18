The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Vaud e Vallese: “désalpes” annullate per rischio contagio bovini

Keystone-SDA

Nei cantoni di Vaud e Vallese la "désalpe", vale a dire il ritorno delle mucche al piano dopo la stagione in alpeggio, è spesso accompagnata da una grande festa. Tuttavia quest'anno diversi comuni hanno dovuto annullare le celebrazioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il motivo? Un’epizoozia di dermatosi nodulare contagiosa (DNC).

La transumanza delle mandrie di fine estate accompagnata da campanacci, fiori, feste, costumi tradizionali e simboli è “innanzitutto il mantenimento di una tradizione riconosciuta anche dall’UNESCO”, spiega Michèle Philipp, coordinatrice della festa di l’Etivaz (VD), che dovrebbe tenersi regolarmente il 27 settembre, poiché fuori dalla zona di sorveglianza.

La vaccinazione contro questa epizoozia coinvolge 35 aziende agricole in oltre dieci comuni nel distretto di Nyon. A Saint-Cergue la 38esima edizione della più grande transumanza del cantone è stata in ogni caso posticipata al 2026 “con molte emozioni, perché sappiamo che importanza abbia la festa per amici, partner, volontari e visitatori”, dicono gli organizzatori.

A Sembrancher (VS) la festa è invece mantenuta, ma le mucche non sfileranno, a differenza di cani San Bernardo, pecore, montoni e cavalli. L’epizoozia aveva già provocato l’annullamento alcune manifestazioni organizzate nel basso Vallese dalla Federazione allevatori della razza di Hérens, tra cui il combattimento delle regine e il mercato-concorso dei tori. Ciononostante nel capoluogo del distretto di Entremont non si vuole rinunciare a “una vetrina per i turisti, un legame tra campagna e città e un’occasione per i produttori di formaggio di incrementare la loro cifra d’affari”.

Niente incroci tra mandrie

Discorso opposto a Crans-Montana (VS), dove si è valutato che “una transumanza senza mucche non avesse senso”. Dove le diverse mandrie non si incroceranno, come in diverse località della Val d’Anniviers e a Corbyre (VS), la festa è mantenuta.

Visto che finora non sono stati segnalati casi di malattia, le transumanze più distanti dai confini della Francia, dove sono già stati rilevati 78 focolai e, finché la situazione sanitaria rimane stabile, le feste più lontane dai confini nazionali sono confermate. Questo è per esempio il caso di Charmey (FR).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR