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VD: 46enne brasiliano muore annegato nel Lemano

Keystone-SDA

Un 46enne è morto annegato ieri pomeriggio nel lago Lemano all'altezza della spiaggia di Rolle, nel canton Vaud.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La vittima, un cittadino brasiliano di 46 anni residente in Francia, è stata ritrovata priva di conoscenza in acqua a 3 metri dalla riva, riferisce oggi la polizia cantonale.

L’uomo è stato immediatamente soccorso da alcune persone presenti sul posto, che l’hanno riportato a riva e gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Sono poi arrivati i sanitari, che hanno a loro volta tentato di rianimarlo, ma invano: il bagnante è deceduto sul posto.

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