VD: automobilista finisce in fiume e muore

Keystone-SDA

Un automobilista 74enne ha perso ieri a Oron-la-Ville (VD) il controllo del suo veicolo, finendo in un fiume. L'uomo è morto sul posto, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale.

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(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato poco prima delle 16:00. L’automobilista – cittadino svizzero domiciliato nella regione – si trovava in macchina da solo e procedeva in direzione Gillarens. Ha perso il controllo del mezzo poco prima di un ponte e per ragioni ancora da chiarire. L’auto si è fermata girata sul tetto nel letto del fiume.