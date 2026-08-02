VD: bruciata una chiatta durante spettacolo pirotecnico a St-Prex

Keystone-SDA

Condividi

Un incendio è divampato ieri sera su una chiatta utilizzata come piattaforma di lancio per i fuochi d'artificio del 1° Agosto a St-Prex, nel canton Vaud, senza provocare feriti né danni rilevanti.

2 minuti

(Keystone-ATS) A prendere fuoco è stato unicamente il rivestimento protettivo della piattaforma, ha precisato il presidente del servizio di salvataggio di St-Prex, Giovanni Luca Di Fronzo, all’agenzia Keystone-ATS. La struttura, progettata per proteggere l’imbarcazione dal calore dei fuochi d’artificio, dovrà essere sostituita.

L’imbarcazione di soccorso, già presente sul lago per garantire la sorveglianza dell’evento, è intervenuta poco prima del gran finale dello spettacolo pirotecnico, mettendo rapidamente in sicurezza la chiatta e il suo equipaggio, viene precisato.

La polizia cantonale vodese e i pompieri hanno indicato di non essere dovuti intervenire né a St-Prex né altrove per episodi analoghi. Secondo Di Fronzo, non vi è stato alcun pericolo concreto e l’episodio può essere considerato una “bagatella”, nonostante le immagini delle fiamme divampate in mezzo al lago Lemano, diffuse sui vari portali e sui social, siano impressionanti.

Nel canton Vaud, come nella maggior parte della Svizzera, i fuochi all’aperto e l’uso di fuochi d’artificio erano vietati in occasione della Festa nazionale a causa della persistente siccità e dell’elevato rischio d’incendio, ad eccezione appunto per gli spettacoli pirotecnici organizzati su laghi e specchi d’acqua.