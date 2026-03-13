VD: David Getta aprirà Venoge Festival

Keystone-SDA

Il Venoge Festival di Penthaz (VD) - in programma dal 12 al 15 agosto - celebrerà la sua 30ma edizione con un ospite d'onore: lo star-dj David Guetta aprirà l'evento. Lo hanno comunicato oggi gli organizzatori.

(Keystone-ATS) Il concerto – l’unico in Svizzera nell’ambito del “Monolith Tour” di David Guetta – si terrà sul grande palco del festival. La star mondiale dell’elettronica si esibirà martedì sera, 11 agosto, come headliner: si tratta di una serata aggiuntiva alla manifestazione. Si tratterà di un evento visivo di grande impatto: è previsto l’utilizzo di quasi 500 metri quadrati di schermi LED e circa 30 laser.

Alcuni giorni prima Guetta si esibirà in tre serate consecutive allo Stade de France di Parigi davanti a 80’000 spettatori.

Accogliere David Guetta per l’unico concerto svizzero del suo tour è un’occasione unica per rafforzare la notorietà del festival e celebrare in modo spettacolare la sua 30ma edizione, ha dichiarato il direttore dell’evento, Julien Finkbeiner, citato nella nota.

La scorsa estate il Venoge Festival aveva registrato un record di presenze con 50’000 persone.