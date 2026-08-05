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VD: ferisce gravemente pensionato, 14enne in detenzione preventiva

Keystone-SDA

Un uomo di 72 anni è rimasto gravemente ferito dopo un alterco con un gruppo di giovani a Sainte-Croix (VD).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La vita dell’anziano – ricoverato in ospedale – è in pericolo, ha indicato oggi la polizia cantonale vodese, aggiungendo che nell’ambito dell’inchiesta in corso è stato posto in detenzione preventiva un ragazzo francese di 14 anni.

Stando alla nota odierna diramata dalle autorità, l’aggressione è avvenuta nella notte del 29 luglio. La vittima è stata colpita violentemente durante un alterco con alcuni adolescenti poco dopo la mezzanotte.

Stando ai primi accertamenti, il 72enne sarebbe stato percosso prima di cadere rovinosamente a terra e perdere conoscenza. I soccorsi, intervenuti dopo la segnalazione, hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni sono giudicate estremamente gravi, precisa la polizia cantonale.

Le forze dell’ordine hanno identificato e interrogato il 14enne francese domiciliato nella regione. Il Tribunale dei minorenni ha disposto per l’adolescente la detenzione preventiva. Anche altre persone coinvolte sono state identificate e interrogate dagli investigatori.

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