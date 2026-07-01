VD: il Bagno del Diavolo riappare tra i ghiacci del Sex Rouge
"Le Bain du Diable", il Bagno del Diavolo, è il nome dato al lago effimero comparso sul ghiacciaio del Sex Rouge, nel massiccio di Les Diablerets (VD), a poca distanza dal celebre ristorante progettato dall'architetto ticinese Mario Botta.
(Keystone-ATS) “Ogni estate il ghiacciaio si trasforma. Quest’anno il lago è particolarmente impressionante e offre ai visitatori uno spettacolo naturale affascinante”, spiega citato in una nota Bernhard Tschannen, il CEO di Glacier 3000, la locale società degli impianti di risalita.
Nonostante l’invito implicito a tuffarsi, la balneazione nel lago, situato a 2750 metri di quota, è vietata. Il riferimento a Lucifero è un richiamo alla montagna chiamata “Quille du Diable” (Birillo del Diavolo), nota anche come “Tour Saint-Martin”.