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VD: il Bagno del Diavolo riappare tra i ghiacci del Sex Rouge

VD: il Bagno del Diavolo riappare tra i ghiacci del Sex Rouge
Uno spettacolo naturale affascinante. Keystone-SDA

"Le Bain du Diable", il Bagno del Diavolo, è il nome dato al lago effimero comparso sul ghiacciaio del Sex Rouge, nel massiccio di Les Diablerets (VD), a poca distanza dal celebre ristorante progettato dall'architetto ticinese Mario Botta.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Ogni estate il ghiacciaio si trasforma. Quest’anno il lago è particolarmente impressionante e offre ai visitatori uno spettacolo naturale affascinante”, spiega citato in una nota Bernhard Tschannen, il CEO di Glacier 3000, la locale società degli impianti di risalita.

Nonostante l’invito implicito a tuffarsi, la balneazione nel lago, situato a 2750 metri di quota, è vietata. Il riferimento a Lucifero è un richiamo alla montagna chiamata “Quille du Diable” (Birillo del Diavolo), nota anche come “Tour Saint-Martin”.

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