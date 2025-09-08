The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
VD: in fase di sviluppo base aerea armasuisse per F-35 a Payerne

Keystone-SDA

Inizieranno già quest'anno i primi lavori concreti di ampliamento alla base aerea di Payerne (VD), che dovrebbe ospitare gli F-35A. Lo ha comunicato oggi armasuisse. L'annuncio arriva mentre infuria la questione del prezzo dei jet di produzione USA.

1 minuto

(Keystone-ATS) La base di Payerne è stata scelta per il servizio di base di addestramento una volta che gli F-35A saranno consegnati in Svizzera. In quest’area verrà pure allestito un centro dove nei prossimi anni verranno promossi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie duali (civili e militari) e saranno creati nuovi posti di lavoro. I primi lavori concreti attuati quest’anno riguarderanno proprio questo polo d’innovazione dell’Ufficio federale dell’armamento armasuisse.

“Le prime tappe si svolgeranno nel corso di quest’anno, con l’attivazione di postazioni di lavoro nello spazio coworking di swiss aeropole, situato sul territorio comunale di Payerne”, si legge in una nota. Lo sviluppo della base dovrebbe creare una quarantina di posti di lavoro.

L’Ufficio federale dell’armamento armasuisse si era mostrato rassicurante la scorsa settimana, affermando che la consegna dei velivoli da combattimento avverrà nei tempi previsti, cioè a partire dalla metà del 2027. Questo mentre all’inizio dell’estate è apparso chiaro che gli Stati Uniti non sono disposti ad accettare un prezzo fisso per l’acquisto dei 36 jet F-35A.

