VD: la consigliera di Stato Rebecca Ruiz (PS) si dimette

Keystone-SDA

Nel canton Vaud la consigliera di Stato del PS Rebecca Ruiz ha annunciato oggi le sue dimissioni per la primavera 2026. La responsabile del Dipartimento della sanità e dell'azione sociale, 43 anni, ha invocato motivi di salute.

(Keystone-ATS) Assente per malattia durante un mese fra agosto e settembre, Rebecca Ruiz ha spiegato oggi in una conferenza stampa che sebbene sia riuscita a riprendere le sue attività, i suoi problemi di salute “continuano ad ostacolare” troppo il suo lavoro e di “non essere più in grado di lavorare 60 ore alla settimana”.

“Gli ultimi mesi sono stati intensi, è stato un momento di riflessione. Quando ho ripreso il lavoro dopo il congedo, ho riflettuto sulla mia situazione professionale (…) È una scelta molto difficile, ma l’unica decisione responsabile per me e per rispetto di questa funzione”, ha affermato Ruiz.

“Fine della mia carriera politica”

Nel corso della sua assenza della scorsa estate, Rebecca Ruiz aveva indicato di soffrire di disautonomia neurovegetativa, una patologia che provoca sbalzi di pressione, svenimenti e malessere.

“Sono quasi dodici anni che faccio politica e vent’anni che mi impegno per la cosa pubblica, quindi sì, per il momento è la fine della mia carriera politica”, ha inoltre affermato.

In un comunicato, l’esecutivo vodese afferma di “prendere atto con grande emozione e profondo rammarico delle dimissioni di Rebecca Ruiz, pur comprendendo le ragioni e i motivi personali che hanno portato a questa scelta”. Le sue dimissioni avranno effetto nel momento in cui il suo successore entrerà in carica, precisa il comunicato.

Il Partito socialista vodese rende omaggio in una nota all’operato esemplare di Rebecca Ruiz, che ha dimostrato “un impegno incondizionato contro le disuguaglianze, a favore di uno sviluppo della sanità comunitaria il più vicino possibile alla popolazione, in un contesto di crisi successive”.

Elezione suppletiva assieme alle comunali

Le dimissioni arrivano mentre i funzionari pubblici del Canton Vaud scendono in piazza per protestare contro i tagli al bilancio dello Stato, in particolare nel Dipartimento della sanità e dell’azione sociale da lei diretto. Ciò non ha tuttavia influenzato la sua scelta, ha detto Rebecca Ruiz, che ha parlato di una “sfortunata coincidenza”.

La socialista ha anche giustificato questa tempistica per consentire lo svolgimento dell’elezione suppletiva nel consiglio di Stato nella primavera del 2026, in concomitanza con le elezioni comunali nel cantone.

“Impegno in altre forme”

Madre di due figlie di 12 e 8 anni, Rebecca Ruiz è stata consigliera nazionale dal 2014 fino al 2019, quando è stata eletta nel governo vodese, succedendo a Pierre-Yves Maillard che era diventato presidente dell’Unione sindacale svizzera. In questa veste, Ruiz ha sempre ricoperto la carica di capo del Dipartimento della sanità e dell’azione sociale.

Nell’incontro con i media, Rebecca Ruiz non ha specificato cosa intende fare in futuro. Ha tuttavia accennato alla necessità di una riqualificazione professionale e ha affermato: “Intendo proseguire il mio impegno al servizio del bene comune in altre forme”.