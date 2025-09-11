The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
VD: morta anziana investita domenica ad Apples

Una 84enne, investita domenica scorsa da un'auto ad Apples (VD), è morta a causa delle gravi ferite riportate, ha annunciato oggi la polizia cantonale.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto a fine giornata su un posteggio. L’automobilista, un 78enne, facendo retromarcia aveva travolto l’anziana che aveva appena fatto scendere dal suo stesso veicolo.

Gravemente ferita, la vittima era stata trasportata al CHUV, dove poi è deceduta.

