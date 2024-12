VD: muore a dieci anni investito da un autopostale

Keystone-SDA

Un bambino di dieci anni è morto ieri sera a Forel, comune del canton Vaud, dopo essere stato investito da un autopostale. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze del tragico incidente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le forze dell’ordine sono state avvertite in merito al sinistro poco prima delle 20.15, si legge in una nota odierna della polizia vodese. Secondo i primi accertamenti, l’autista del bus di linea, un 65enne italiano, ha svoltato a sinistra per effettuare un’inversione di marcia in un’area apposita.

Durante questa manovra, l’autopostale ha colpito il bambino. Quest’ultimo, malgrado i soccorsi ricevuti, è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.