VD: nuova manifestazione degli statali contro piano austerità

Keystone-SDA

Migliaia di dipendenti del settore pubblico del Canton Vaud sono scesi nuovamente in piazza oggi a Losanna per protestare contro i tagli di bilancio che per il 2026 prevedono misure di risparmio per 305 milioni di franchi.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Il nostro movimento è storico e quindi passerà alla storia. Non ci fermeremo”, ha dichiarato un sindacalista presente sul posto. I manifestanti si sono fatti strada verso la sede del governo poco dopo le 18. Circa 400 manifestanti si erano già radunati lì in mattinata.

Quella odierna è stata la quarta giornata di mobilitazione del settore pubblico e para pubblico del mese di ottobre. Alla prima manifestazione contro i tagli al bilancio, il 2 ottobre, avevano preso parte 12’000 persone.

Una parte dei dipendenti del settore pubblico aveva scioperato la scorsa settimana. I sindacati avevano stimato in 25’000 il numero dei manifestanti e la polizia in 16’000.