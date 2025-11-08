VD: resta incastrato mentre svolge lavori con trattore, morto

Keystone-SDA

Un uomo di 57 anni è deceduto nella tarda mattinata di ieri mentre stava svolgendo dei lavori agricoli con il suo trattore nei pressi di Saint-Livres (VD). Lo ha comunicato oggi la polizia vodese.

(Keystone-ATS) Stando alle prime ricostruzioni, l’allarme è scattato attorno alle 11:00, quando, per ragioni ancora da accertare, il corpo del 57enne cittadino svizzero è stato ritrovato esanime tra il trattore e il rimorchio del veicolo.

Secondo la polizia cantonale vodese, la manica sinistra della giacca indossata dal malcapitato durante i lavori sarebbe rimasta impigliata nella presa di forza del trattore. Cosa che gli è stata fatale.

Nonostante l’intervento dei soccorsi e il tempestivo trasporto in elicottero all’Ospedale universitario di Losanna (CHUV), l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero in nosocomio.

La procura vodese ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente.