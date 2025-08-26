The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

VD: sgravio fiscale per ricchi non era conforme alla legge

Keystone-SDA

Nel canton Vaud, lo sconto fiscale concesso ai ricchi contribuenti tra il 2009 e il 2021, il cosiddetto "bouclier fiscal" (scudo fiscale), non era conforme alla legge. È la conclusione alla quale giunge un rapporto pubblicato oggi dal Consiglio di Stato vodese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il documento, redatto dall’esperto indipendente François Paychère, ha messo in luce divergenze tra le disposizioni legali in materia fiscale e il modo in cui la tassazione fu stata implementata attraverso i sistemi informatici. Alcuni dipendenti dell’Amministrazione cantonale delle imposte avevano segnalato i problemi ai loro superiori già nel 2011 e nel 2015, ma non furono adottate misure.

Alla luce dei fatti emersi, il Consiglio di Stato non ritiene necessaria l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta – tale decisione spetta comunque al Gran consiglio – ma ha promesso misure per migliorare il funzionamento della Direzione generale della fiscalità.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
15 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR