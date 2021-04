VD: sgombero collina Mormont, due attivisti resistono su albero

Due irriducibili si trovano ancora accampati su una pianta. KEYSTONE sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 aprile 2021 - 15:39

(Keystone-ATS)

Nonostante lo sgombero della collina di Mormont (VD), occupata da attivisti ambientalisti dallo scorso ottobre, sia già stato dichiarato concluso negli scorsi giorni, due persone resistono ancora sul posto.

Si trovano entrambe su un albero che per ora non intendono abbandonare, ha annunciato oggi la polizia vodese tramite Twitter.

I negoziati con i due proseguono, indicano le forze dell'ordine cantonali. I militanti sono dotati di una corda grazie alla quale possono scendere in qualsiasi momento dalla pianta. Hanno con sé il proprio materiale e anche qualcosa da bere, viene precisato.

Le operazioni di sgombero del sito, che si trova nei pressi del villaggio di Eclépens, sono iniziate martedì mattina. Mercoledì, la polizia aveva definito terminata l'azione, puntualizzando però che due attivisti, restii ad arrendersi, rimanevano rifugiati su un albero fuori dalla portata degli agenti.

La polizia era riuscita a disperdere circa 200 manifestanti, che si erano accampati sulla collina di Mormont per protestare contro l'espansione della cava appartenente alla società di cemento Holcim e la conseguente distruzione dell'ecosistema. Un'ottantina sono stati fermati per verificarne le identità: per circa 20 di loro è scattato l'arresto. Dovranno rispondere di violazione di domicilio, disobbedienza a decisioni dell'autorità e, in alcuni casi, violenza contro funzionari.