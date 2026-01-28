The Swiss voice in the world since 1935
Veganuary suscita interesse, ma prodotti vegani restano di nicchia

Keystone-SDA

Con la campagna vegana Veganuary, i supermercati svizzeri attirano i clienti con prodotti a base vegetale. Da quando è stato lanciato il mese vegano, questi articoli alternativi per latte, carne e pesce si sono sempre più affermati nelle diete.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Nel mese di gennaio, molte persone fanno buoni propositi: alcuni rinunciano all’alcool, altri sottoscrivono un abbonamento in palestra. In questo mese si tiene anche il Veganuary: si tratta di una campagna internazionale che promuove l’alimentazione vegana. Chi vi partecipa rinuncia per 31 giorni ai prodotti di origine animale.

La campagna, lanciata nel 2014 nel Regno Unito, si è rapidamente trasformata in un modello di successo: l’anno scorso, quasi 26 milioni di persone in tutto il mondo hanno aderito all’iniziativa. Da alcuni anni, il Veganuary viene seguito anche in Svizzera.

Quest’anno, il principale partner nella Confederazione è Coop: una portavoce presso il rivenditore basilese si dice ottimista. “Anche quest’anno, la domanda di alternative vegane si è sviluppata positivamente nelle ultime tre settimane e abbiamo registrato una leggera crescita rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato.

Oltre un decennio fa, quando il mese della campagna è stato lanciato, i prodotti vegani nei supermercati svizzeri erano una rarità e per molti clienti rappresentavano un terreno inesplorato. Nel frattempo la situazione è cambiata. “I prodotti sostitutivi vegani sono apprezzati dai nostri clienti durante tutto l’anno”, afferma la portavoce di Coop.

Parere simile viene espresso dalla concorrenza: “In generale constatiamo che la domanda di articoli vegani e vegetariani è cresciuta costantemente nel corso degli anni”, indica Lidl Svizzera. Tuttavia, il mese di gennaio si distingue in modo particolare. Anche Aldi e Migros si esprimono in termini altrettanto positivi.

I dati dell’istituto di ricerche di mercato NielsenIQ offrono un quadro più sfumato. L’anno scorso in Svizzera il fatturato dei prodotti sostitutivi di latte, yogurt e formaggio è aumentato del 3%, raggiungendo i 145 milioni di franchi. Tuttavia, gli articoli sostitutivi di carne e pesce – con rispettivamente 81 e 4 milioni di franchi – si sono attestati leggermente al di sotto dell’anno precedente.

In ogni caso, i prodotti alternativi restano una nicchia. Anche i sostituti dei prodotti lattiero-caseari, relativamente più popolari, raggiungono in Svizzera una quota di mercato inferiore al 4%.

È tuttavia indiscutibile che i dettaglianti oggi registrano un fatturato molto più elevato con i prodotti sostitutivi rispetto all’inizio della campagna Veganuary. A seconda della categoria di prodotti, il fatturato è più che triplicato.

