Veicoli commerciali, netta ripresa delle vendite in Svizzera

Keystone-SDA

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Malgrado un contesto economico incerto il settore dei veicoli commerciali ha registrato una netta ripresa nei primi sei mesi del 2026.

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(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi ieri sera dall’associazione degli importatori Auto-Svizzera, da gennaio a giugno sono stati immatricolati 19’597 veicoli per il trasporto di merci e persone, segnando un incremento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La crescita è stata trainata principalmente dai veicoli pesanti (sopra le 3,5 tonnellate), che hanno messo a segno un balzo del 9,2%. Performance positive anche per i furgoni e i veicoli commerciali leggeri (+5,1%), seguiti dai mezzi per il trasporto di persone (+4,2%), categoria in cui rientrano camper, pulmini e autobus. Auto-Svizzera sottolinea come molte piccole e medie imprese, pur mantenendo un approccio cauto e rinviando talvolta il rinnovo delle flotte, abbiano comunque scelto di investire in nuovi mezzi.

Ma il dato forse più significativo riguarda la transizione ecologica: nel comparto dei veicoli pesanti, un veicolo su quattro immatricolato (il 26,3%) era a batteria. La domanda si è concentrata soprattutto nella categoria oltre le 18 tonnellate, favorita dagli attuali incentivi. Meno marcata, invece, la penetrazione dell’elettrico tra i furgoni fino a 3,5 tonnellate, dove la quota di mercato si è fermata al 13,9%.