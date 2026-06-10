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Veicoli stradali, immatricolazioni stabili in maggio

Keystone-SDA

Maggio all'insegna della stabilità per i venditori di veicoli a motore: sono stati immatricolati 30'100 auto, camion, bus e moto, un numero immutato rispetto allo stesso periodo del 2025.

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(Keystone-ATS) Le informazioni sono state pubblicate oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), che pone l’accento sui dati – già peraltro anticipati una settimana fa dall’associazione degli importatori Auto-Svizzera – relativi alle automobili, in contrazione dell’1% (a 19’700: tutti i dati arrotondati al centinaio).

La flessione media del comparto vetture sintetizza evoluzioni settoriali assai disparate: in sensibile contrazione sono risultati i veicoli diesel (-20% a 1900) e quelli a benzina (-6% a 10’500), mentre avanzano l’elettrico (+22% a 5100) e l’ibrido plug-in (+1% a 2300). Limitandosi alla auto “con la spina”, l’elettrico ha una quota di mercato del 26%, l’ibrido plug-in del 12%: il Ticino presenta a questo proposito valori rispettivamente del 14% e del 12%, mentre i Grigioni sono al 32% e 10%.

Sempre in relazione a maggio aumentano le immatricolazioni di moto (+4% a 6600) nonché di furgoni e camion (+1% a 2500), mentre mettono a referto una flessione i veicoli per il trasporto di persone (-2% a 600, di cui 500 camper, in calo del 4%).

Cumulando i primi cinque mesi del 2026 si assiste a una stabilità per le vetture (90’900), con un -5% per i motori a benzina (a 49’800) e un -20% per quelli diesel (a 9100), mentre l’elettrico segna +15% (a 21’000) e l’ibrido plug-in +21% (a 11’000). Avanzano gli autocarri (+4% a 13’200), gli autobus e i camper (+1% a 2600) e le moto (+6% a 24’900). Il totale di tutti i veicoli è in progressione dell’1% a 134’600.

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