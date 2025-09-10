The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Veicoli stradali: nuove immatricolazioni in lieve aumento in agosto

Keystone-SDA

Le immatricolazioni di veicoli a motore si sono confermate in aumento in agosto, seppur di poco, dopo un luglio positivo che era seguito a tanti mesi negativi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nell’ottavo mese dell’anno sono arrivati sulle strade 24’400 auto, camion, bus e moto, con una progressione dell’1% su base annua.

Stando alle indicazioni diffuse oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) la parte del leone era costituita dalle automobili (+2% a 16’200: tutti i dati arrotondati al centinaio), sulle quali aveva peraltro già informato qualche giorno fa l’associazione degli importatori Auto-Svizzera.

L’incremento medio del comparto vetture sintetizza evoluzioni settoriali assai disparate: in sensibile contrazione sono risultati i veicoli diesel (-15% a 1200) e quelli a benzina (-8% a 3900), si è trovato a flettere pure l’elettrico (-3% a 3300), mentre hanno avanzato l’ibrido normale (+4% a 5900) e sopratutto l’ibrido plug-in (+63% a 2000).

Limitandosi alla auto “con la spina”, l’elettrico ha una quota di mercato (si parla sempre di auto nuove) del 20%, l’ibrido plug-in del 12%. Il Ticino presenta a questo proposito valori rispettivamente del 9% e del 12% e si pone quasi in fondo alla classifica nazionale (solo il Giura ha un’elettrificazione del parco veicoli ancora minore), mentre i Grigioni, con 17% e 12%, risultano essere più nella media.

Sempre in relazione ad agosto scendono le immatricolazioni di moto (-5% a 4600) e di veicoli per il trasporto di persone (-20% a 500, di cui 400 camper, in calo del 26%), mentre mettono a referto una progressione i furgoni e i camion (+8% a 2500).

Cumulando i primi otto mesi del 2025 si assiste a una sensibile diminuzione delle vetture (-3% a 153’000), con un -22% per i motori a benzina (a 38’000) e un -28% per quelli diesel (a 11’200), mentre l’elettrico segna +12% (a 31’800), l’ibrido normale +8% (a 55’700) e l’ibrido plug-in +20% (a 16’300). Arretrano gli autocarri (-10% a 21’200), gli autobus e i camper (-15% a 5000), mentre avanzano le moto (+3% a 40’800). Il totale di tutti i veicoli è in calo del 3% a 225’100.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR