Velivolo precipita in Colombia, 15 morti

Keystone-SDA

La compagnia aerea colombiana Satena ha confermato la morte di tutte le persone a bordo di un velivolo Beechcraft precipitato ieri durante un volo tra Cucuta e Ocana. Si tratta di 15 persone.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “In Satena esprimiamo il nostro più profondo cordoglio nel comunicare che l’aereo Beechcraft con matricola HK-4709, impegnato nel volo NSE 8849 da Cucuta a Ocana, ha subito un incidente fatale che ha causato la perdita di 15 vite”, ha dichiarato la compagnia in un messaggio pubblicato su X.

A bordo si trovavano 13 passeggeri e due membri dell’equipaggio. Secondo l’elenco diffuso, tra i passeggeri figuravano anche un parlamentare colombiano e un candidato al Congresso.

L’aereo decollato alle 11:42 sarebbe dovuto atterrare poco dopo mezzogiorno; l’ultimo contatto con il controllo aereo risale alle 11:54. Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine.

