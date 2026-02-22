The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Venezuela, 200 detenuti politici entrano in sciopero della fame

Keystone-SDA

Circa 200 detenuti del carcere El Rodeo di Caracas, in Venezuela, hanno iniziato uno sciopero della fame reclamando l'applicazione dell'amnistia a tutti i detenuti politici e di un'immediata scarcerazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha riferito il dirigente oppositore Juan Pablo Guanipa, considerato la mano destra di Maria Corina Machado, e anche lui recentemente rilasciato dopo una detenzione di oltre nove mesi.

“Circa 200 prigionieri politici nel Rodeo I hanno iniziato uno sciopero della fame. Segnaliamo il precario stato di salute della maggior parte dei detenuti del carcere ed esigiamo la piena libertà, immediata e incondizionata, di tutti i prigionieri politici civili e militari”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR