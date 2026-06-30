Venezuela, bimbo di 3 anni estratto vivo a 6 giorni dal sisma

Keystone-SDA

Condividi

Un bambino di tre anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira, in Venezuela, dopo essere rimasto intrappolato per quasi sei giorni in seguito al terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il paese il 24 maggio.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce il ministero della Comunicazione in un post su X.

“Nelle prime ore di martedì 30 giugno, il piccolo Klieber Morán, di tre anni, è stato estratto vivo dalle macerie dell’edificio Los Corales Garden 1, dove era rimasto intrappolato per sei giorni”, riferisce il governo di Caracas.

L’operazione di salvataggio, si precisa, è stata condotta da una missione di soccorso giordana. Il bambino è stato trasportato in ambulanza dal personale della Zona Operativa di Valutazione dei Danni e Analisi dei Bisogni dello Stato di Sucre per ricevere le cure mediche necessarie.