Venezuela, il bilancio provvisorio del terremoto sale a 235 morti

Keystone-SDA

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Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela ha raggiunto quota 235, come ha annunciato il ministro della Salute Carlos Alvarado.

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(Keystone-ATS) “Purtroppo abbiamo registrato 235 pazienti arrivati privi di segni vitali o deceduti dopo l’arrivo presso le nostre strutture sanitarie”, ha dichiarato Alvarado in televisione. Il dato precedente era di 188 morti.

In questo momento ci sono oltre 70mila famiglie senza un tetto, ha da parte sua reso noto il ministro dell’Interno parlando alla tv pubblica, aggiungendo che a La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto, sono crollati 100 edifici.

Le aree più danneggiate nello stato sono Caraballeda e Catia La Mar. In precedenza il ministro della Salute aveva informato che i feriti al momento sono 4.300.