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Venezuela, salgono a 3.685 le vittime del terremoto

Keystone-SDA

È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le persone tratte in salvo sono 6.462, mentre 17.907 risultano senza casa e 86.794 famiglie hanno ricevuto assistenza.

I danni riguardano 856 edifici, di cui 190 crollati. Le autorità riferiscono inoltre di 1.076 scosse di assestamento, 87 campi di accoglienza temporanei allestiti, oltre 9.600 tonnellate di alimenti distribuite e quasi 26mila pazienti assistiti.

Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57mila tra militari e volontari.

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