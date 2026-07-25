The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Venezuela, salgono a 5.546 i morti del terremoto

Keystone-SDA

È salito a 5.546 morti il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del Venezuela il 24 giugno scorso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, precisando che nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri 148 decessi. Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre 17.907 persone hanno perso la propria abitazione.

Secondo il bilancio ufficiale, 23.811 sfollati sono ospitati in 107 campi temporanei e 128.324 famiglie hanno ricevuto assistenza. I danni comprendono 856 edifici colpiti, di cui 190 crollati, mentre le autorità hanno registrato circa 1.500 scosse di assestamento.

Intanto il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha reso noto di aver assistito oltre 100 mila persone e stima di poter raggiungere 500 mila beneficiari nei prossimi due mesi, a condizione di ottenere i finanziamenti necessari, pari a 80 milioni di dollari.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR