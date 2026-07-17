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Venezuela: bilancio sisma sale a 4.930 morti e oltre 16.700 feriti

Keystone-SDA

Il governo venezuelano ha aggiornato il bilancio ufficiale dei terremoti del 24 giugno, riferendo di 4.930 morti, 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo i dati diffusi dalle autorità, sono 128.324 le famiglie assistite, mentre 17.907 persone risultano senza abitazione e 21.210 sono ospitate in 107 campi di accoglienza temporanea. Il rapporto indica inoltre 856 edifici danneggiati, di cui 190 completamente crollati.

Sul fronte dei soccorsi, il governo riferisce l’impiego di 30.989 operatori, affiancati da 31.745 volontari e 2.278 soccorritori internazionali. Finora sono state distribuite 10.063 tonnellate di alimenti e circa 26,7 milioni di litri d’acqua, mentre i pazienti assistiti sono 35.781.

Le autorità precisano inoltre che continuano le operazioni di assistenza nelle aree colpite e che, dal sisma, sono state registrate complessivamente 1.308 scosse di assestamento.

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