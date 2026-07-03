The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Venezuela: Catena Solidarietà ha raccolto oltre 10 milioni

Keystone-SDA

Ieri, nella giornata organizzata dalla Catena della Solidarietà per la raccolta fondi a favore delle vittime del devastante terremoto in Venezuela, le promesse di donazioni hanno raggiunto i 10'032'254 franchi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Decine di migliaia di persone provenienti da tutte le regioni del Paese hanno manifestato la loro solidarietà, hanno riferito ieri in tarda serata i responsabili dell’iniziativa.

La giornata nazionale di solidarietà, realizzata insieme alle emittenti della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e alle radio private, è stata inaugurata dal presidente della Confederazione, Guy Parmelin. Da ieri mattina, i volontari hanno registrato le promesse di donazione nei centri telefonici di Zurigo, Ginevra, Lugano e Coira.

Le forti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela la scorsa settimana hanno causato la morte di migliaia di persone. L’ultimo bilancio parla di almeno 2595 vittime. I dispersi sono decine di migliaia. I bisogni umanitari sono enormi: cure mediche, alloggi di emergenza, acqua potabile e cibo sono necessari con urgenza, così come i beni di prima necessità. morti.

Le organizzazioni partner della Catena della Solidarietà forniscono assistenza sul posto, ha precisato la fondazione.

È ancora possibile effettuare donazioni online su www.catena-della solidarieta.ch oppure tramite il bollettino di versamento con la dicitura “Terremoto in Venezuela”.

Anche i cantoni e i comuni hanno promesso donazioni. Il governo bernese, in particolare, ha stanziato 250’000 franchi a favore delle vittime dei terremoti, mentre la città di Ginevra ha stanziato 50’000 franchi.

www.catena-della-solidarieta.ch

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR