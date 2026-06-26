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Venezuela: il bilancio provvisorio dei morti sale a 589

Keystone-SDA

Il bilancio provvisorio dei morti per il terremoto in Venezuela sale a 589 vittime: lo annuncia la presidente Delcy Rodriguez.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito da Rodriguez, i feriti sarebbero 2980. “Salveremo coloro che sono ancora intrappolati – ha detto – Lavoriamo senza sosta per questo”.

Secondo il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse, oltre 50’000 persone risultano ancora disperse. Il portale permette alle persone di condividere i dettagli e l’ultima posizione dei propri cari, nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese.

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