Venezuela: opposizione, impossibile registrare nostra candidata

1 minuto

(Keystone-ATS) La principale coalizione di opposizione del Venezuela ha annunciato di non aver potuto registrare presso il Consiglio elettorale nazionale (CNE) un candidato contro il presidente uscente Nicolas Maduro per le elezioni del capo dello Stato del 28 luglio.

“Informiamo l’opinione pubblica nazionale e il mondo che abbiamo lavorato tutto il giorno (…) per cercare di esercitare il nostro diritto costituzionale di nominare il nostro candidato. Ciò non è stato possibile. Non ci è stato permesso di accedere al sistema” per la registrazione applicazioni sul sito del CNE, ha dichiarato Omar Barboza, funzionario dell’opposizione, in un video trasmesso dalla Piattaforma unitaria, la principale coalizione dell’opposizione.

La candidata sarebbe stata Corina Yoris, professoressa universitaria, designata dalla leader dell’opposizione Maria Corina Machado come sua sostituta a causa della sua ineleggibilità.