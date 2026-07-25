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Venezuela: Rodriguez cambia i vertici operativi delle Forze armate

Keystone-SDA

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato un ampio riassetto ai vertici della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il cambiamento più rilevante riguarda il generale Ruben Belzares Escobar, nominato nuovo comandante del Ceofanb al posto di Rafael Prieto Martinez, in carica appena dallo scorso marzo. Belzares lascia così la guida dell’esercito, affidata a Pedro Gonzalez Ovalles.

Rodriguez ha inoltre nominato Víctor Bojas Trujillo vice comandante del Ceofanb e José Freitas alla guida del Comando di difesa aerospaziale integrale (Codai), sottolineando che i nuovi vertici avranno il compito di rafforzare la capacità operativa e difensiva del Paese “a tutela della sovranità, dell’indipendenza e della pace della Repubblica”.

La riorganizzazione interessa anche sei delle otto Redi, le strutture territoriali incaricate di coordinare la difesa e le operazioni militari nelle diverse aree del Paese. Le nomine arrivano mentre il governo è ancora impegnato nella gestione delle conseguenze del doppio terremoto che un mese fa ha colpito il nord del Venezuela, provocando oltre 5’500 morti, soprattutto nello Stato di La Guaira, nei pressi di Caracas.

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