Venezuela: scarcerata l’attivista per i diritti umani Grajales

L'attivista per i diritti umani colombiano-venezuelana Martha Lía Grajales è stata rilasciata dopo aver trascorso sei giorni in carcere a Caracas con le accuse di "incitamento all'odio", "cospirazione con un governo straniero" e "associazione a delinquere".

(Keystone-ATS) La misura, confermata su X dal marito Antonio González, sostituisce la detenzione, ma non sospende il procedimento giudiziario.

Grajales, direttrice dell’organizzazione non governativa SurGentes, era stata arrestata l’8 agosto dopo aver partecipato a una manifestazione di fronte all’ufficio delle Nazioni Unite nella capitale venezuelana.

La protesta, organizzata dal Comitato delle madri in difesa della verità, chiedeva la liberazione delle persone detenute in seguito alle manifestazioni post-elezioni del 28 luglio 2024. Elezioni che hanno attribuito la vittoria a Nicolas Maduro, contestata per il forte sospetto di brogli.

Aggiungendosi al pressing internazionale per la sua liberazione, anche l’Alto commissario dell’ONU per i diritti umani Volker Türk aveva chiesto il “rilascio immediato” di Grajales, invitando il “chavismo” al potere in Venezuela a “rispettare i suoi diritti umani”.

