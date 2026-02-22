The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Verbier (VS): 22enne sciatore perde la vita sotto valanga

Keystone-SDA

Ancora un tragico incidente sulle Alpi: questa volta la vittima è un 22enne, travolto oggi da una valanga mentre sciava fuori pista nel comprensorio di Verbier (VS).

(Keystone-ATS) Nonostante i soccorsi, il giovane con doppia nazionalità (Paesi Bassi-Svizzera) è deceduto sul posto, indica una nota odierna della polizia vallesana.

Nel comunicato, le autorità richiamano alla prudenza, tenuto conto della facilità con la quale si staccano le valanghe in questo periodo di forti nevicate. Anche gli itinerari già tracciati possono celare insidie viste le condizioni.

