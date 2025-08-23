The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Verdi: delegati riuniti oggi in assemblea nel Giura

Keystone-SDA

I delegati dei Verdi si riuniscono oggi in assemblea a Vicques (JU). Dopo il discorso inaugurale della presidente del partito Lisa Mazzone prenderanno posizione sulla risoluzione "Nucleare? No, grazie!".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il testo mira alla rinuncia definitiva al nucleare in Svizzera. La risoluzione chiede di non avviare alcun progetto per nuovi impianti – definendo l’energia atomica un’energia appartenente al passato -, ma di accelerare invece la transizione energetica.

I delegati si pronunceranno inoltre su diversi temi, in particolare emetteranno la raccomandazione di voto del partito per uno degli oggetti in votazione federale il 28 settembre, l’identità elettronica. I Verdi si erano già espressi in marzo (con 77 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astensioni) contro l’abolizione dell’imposta sul valore locativo.

I presenti prenderanno inoltre posizione sulle iniziative popolari “Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)” e “Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)” per le quali il popolo sarà chiamato alle urne il 30 novembre.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR