Verdi liberali: no quasi unanime a iniziativa 10 milioni abitanti

Keystone-SDA

Il Partito dei Verdi liberali (PVL) si oppone con forza all'iniziativa popolare "No a una Svizzera da 10 milioni!". Riunita oggi a Zugo l'assemblea dei delegati ha affossato la proposta di modifica costituzionale quasi all'unanimità: vi sono state solo due astensioni.

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(Keystone-ATS) Senza manodopera straniera, gli ospedali e le case per anziani non potrebbero più funzionare, hanno sostenuto nei loro interventi il presidente Jürg Grossen e la consigliera agli stati zurighese Tiana Moser. Di fatto l’iniziativa UDC – hanno aggiunto – sarebbe un freno alla prosperità, un’idea orientata al passato che ostacola il progresso e non risolve alcun problema.

Il popolo svizzero è chiamato a decidere sul tema il prossimo 14 giugno.